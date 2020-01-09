За здоровьем девочки с ДЦП будет следить омбудсмен по правам ребенка Челябинской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:55:27+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова взяла вопрос о здоровье Лизы, девочки с ДЦП, которая содержалась в реабилитационном центре Копейска в ужасных условиях, под свой личный контроль. На состояние ребенка пожаловалась её тетя Наталья Галеева, которая рассказала в соцсетях о жуткой потери веса у девочки.

Детский обмудсмен посетила медучреждения, где Лиза находилась с февраля прошлого года после того, как ее забрали органы опеки. По словам Майоровой, вес девочки действительно стал меньше: если на момент поступления она весила 18 900, то сегодня — 18 100.

— Решение сейчас состоит в том, что ее перевели в медицинское учреждение, где планируется установление гастростомы, назначение лечебного питания. За месяц она должна набрать 2-3 кг. В дальнейшем ее также будет продолжать получать это питание, пока ее вес не стабилизируется, — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Кроме того, Майорова добавила, что у нее есть вопросы к руководителю реабилитационного центра из-за того, что девочку не лечили, так как следовало. В частности, к лечению Лизы не привлекали экспертов по лечебному питанию.

Теперь работников учреждения ожидает обучение по получению навыков обработки гастростомы и коррекции питания, а саму девочку уже перевели в лучший паллиативный центр Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU