Ребенок украл коробку с пожертвованиями для больных детей из магазина в Челябинской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:32:02+03:00

Мальчик ворует коробку с пожертвованиями. Кадр из видео с камеры наблюдения.

Изменить размер текста: A A

Об инциденте рассказали в соцсети сотрудники магазина «Алиса» в Миассе. Они выложили запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мальчик лет 11 — 14 стоит, облокотившись на стол возле выхода, и смотрит в телефон. Посетители рядом с ним складывают в сумки покупки. Дождавшись, когда они уйдут, пацан отрывает от стола прозрачный контейнер для сбора денег и, озираясь, выносит ее из помещения.

— Уважаемые родители данного ребенка или сам мальчик (если вдруг проснется совесть), просьба вернуть коробочку с деньгами, которые предназначались для больных детей, по адресу: Академика Павлова, 32, — написала Диана Мамадалиева в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Отметим, что мальчик одет прилично и не выглядит особо нуждающимся. В магазин он пришел со своей маленькой собачкой на поводке.

Подписчики паблика узнали малолетнего воришку. Говорят, он уже состоит на учете за подобные дела.

Малолетний воришка пришел на преступление со свогей собачкой. Кадр из видео с камеры наблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU