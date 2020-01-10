2020-01-10T05:56:36+03:00
Общество

Пожить, как императрица: за сколько продают в Челябинске квартиру, похожую на дворец

Это самое дорогое предложение на популярном сайте объявлений [ФОТО]
Ирина КАРЕЛИНА
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Такая квартира в Челябинске стоит 16,5 млн руб. Фото: avito.ruТакая квартира в Челябинске стоит 16,5 млн руб. Фото: avito.ru
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После новогодних праздников на «Авито» выставили объявление о продаже четырехкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом в Челябинске. Светлая итальянская мебель, бронза, мраморные полы, ковры и портьеры с вензелями — убранство напоминает дворец императрицы.

Холл в, так сказать, подъезде дома. Фото: avito.ru

Холл в, так сказать, подъезде дома. Фото: avito.ru

Стоимость такого жилья площадью 125 квадратных метров — 16,5 млн руб. И это самое дорогое предложение на данном сайте объявлений.

Интерьер самой дорогой квартиры на "Авито".

Интерьер самой дорогой квартиры на "Авито".

Квартира находится в элитном клубном доме Fenix de Luxe. К ней прилагаются два парковочных места в подземном теплом паркинге. Также среди «плюшек» этого дома — охрана, фитнес-зал, огороженный двор и сад с ландшафтным дизайном, сообщает продавец.

Даже санузел - "золотой". Фото: avito.ru

Даже санузел - "золотой". Фото: avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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