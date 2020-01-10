В Магнитогорске родители купили ребенку безграмотный подарок
Конечно, можно превратить поздравление дитятки в увлекательный квест на знание русского языка и составить правильное слово, но обидно все равно!
В глаголе «Поздравляем!» изготовители надписи, купленной жителями Магнитогорска ко дню рождения ребенка, обнаружили, что буквы в слове следуют не в логическом порядке, а как как попало.
Путаница началась в третьем слоге: «убежала» буква «в». Гласных букв «я» было две. Зачем? Про запас? А про букву «Л» изготовители и вовсе забыли, зато в наборе две буквы «П». Увлекательная азбука, короче.
Подписчики паблика «Черное&Белое Магнитогорск» дружно решили, что китайские рабочие, составлявшие трудное русское слово, запутались. Предложили попытаться их переставить. А если привлечь ребенка-именинника и маленьких гостей, получится веселый урок грамотности.
Еще поздравление можно выкинуть и написать свое — грамотно и от души.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU