2020-01-10T06:41:18+03:00
Общество

В Магнитогорске родители купили ребенку безграмотный подарок

Стандартная поздравительная надпись-аппликация была сработана с ошибками
Ольга АНТОНОВА
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Китайцы запутались: русский язык не только великий, но и сложный! Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» vk.comКитайцы запутались: русский язык не только великий, но и сложный! Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» vk.com
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Конечно, можно превратить поздравление дитятки в увлекательный квест на знание русского языка и составить правильное слово, но обидно все равно!

В глаголе «Поздравляем!» изготовители надписи, купленной жителями Магнитогорска ко дню рождения ребенка, обнаружили, что буквы в слове следуют не в логическом порядке, а как как попало.

Путаница началась в третьем слоге: «убежала» буква «в». Гласных букв «я» было две. Зачем? Про запас? А про букву «Л» изготовители и вовсе забыли, зато в наборе две буквы «П». Увлекательная азбука, короче.

Подписчики паблика «Черное&Белое Магнитогорск» дружно решили, что китайские рабочие, составлявшие трудное русское слово, запутались. Предложили попытаться их переставить. А если привлечь ребенка-именинника и маленьких гостей, получится веселый урок грамотности.

Еще поздравление можно выкинуть и написать свое — грамотно и от души.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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