10 Янв. 2020 2020-01-10T06:44:35+03:00

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В одном из дворов Копейска долго не могли убрать огромные кучи снега. А когда наконец-то приехали за ними, обстоятельства изменились. Но коммунальщикам на это наплевать.

— Совершенно абсурдная ситуация! — возмущается подписчик паблика «Копейск [В]Теме». — Коммунальщики, когда чистили дворы, наделали кучи снега, которые долго не убирали. Но из одной кучи дети уже успели накатать себе горку. А родители, как могли, приладили ее, чтоб было удобней. И вот приехали два трактора и прогнали детей, катающихся с горки, чтобы ее снести и вывезти.

Коммунальщики вместо кучи снега вывезли из двора в Челябинской области ледяную горку.

Подписчики паблика также негодуют:

— Когда будет что то делаться для людей?! Да что там! Хотя бы не ломайте то, что сделано не вами, — прокомментировала Катерина Власова.

— Эх, ломать не строить, — написала Наталья Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU