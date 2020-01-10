Коммунальщики вместо кучи снега вывезли из двора в Челябинской области ледяную горку
В одном из дворов Копейска долго не могли убрать огромные кучи снега. А когда наконец-то приехали за ними, обстоятельства изменились. Но коммунальщикам на это наплевать.
— Совершенно абсурдная ситуация! — возмущается подписчик паблика «Копейск [В]Теме». — Коммунальщики, когда чистили дворы, наделали кучи снега, которые долго не убирали. Но из одной кучи дети уже успели накатать себе горку. А родители, как могли, приладили ее, чтоб было удобней. И вот приехали два трактора и прогнали детей, катающихся с горки, чтобы ее снести и вывезти.
Коммунальщики вместо кучи снега вывезли из двора в Челябинской области ледяную горку.
Подписчики паблика также негодуют:
— Когда будет что то делаться для людей?! Да что там! Хотя бы не ломайте то, что сделано не вами, — прокомментировала Катерина Власова.
— Эх, ломать не строить, — написала Наталья Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU