В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:24:33+03:00

В салоне лихача было два пассажира

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Нетрезвого шофера задержали сотрудники областного полка ДПС ГИБДД. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, накануне в Чебаркульском районе остановили автобус Хайгер. В салоне находились два пассажира. 52-летний водитель оказался пьян.

То, что шофер «под мухой», сотрудники ДПС заподозрили, когда проверяли у него документы. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Тест подтвердил: водитель пьян.

Виновного наказали: возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно санкциям статьи, шофера лишат права управления на срок от полутора до двух лет. Предусмотрен штраф — 30 тыс руб.

Со слов водителя, он отвез людей на горнолыжный курорт, после чего «заправился» спиртным.

Кстати, согласно информации регионального МЧС, только за первые шесть дней 2020 года в регионе случилось 54 ДТП. В авариях погибло девять человек, 72 пострадало. По отношению к первым шести дням января 2019 года число аварий стало больше в три раза, пострадавших — в два. Погибших в первые дни прошлого года не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU