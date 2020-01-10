2020-01-10T07:24:33+03:00
Общество

В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса

В салоне лихача было два пассажира
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Результаты медицинского освидетельствования водителя автобуса подтвердили подозрения сотрудников ДПС: водитель был пьян.Результаты медицинского освидетельствования водителя автобуса подтвердили подозрения сотрудников ДПС: водитель был пьян.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

Нетрезвого шофера задержали сотрудники областного полка ДПС ГИБДД. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, накануне в Чебаркульском районе остановили автобус Хайгер. В салоне находились два пассажира. 52-летний водитель оказался пьян.

То, что шофер «под мухой», сотрудники ДПС заподозрили, когда проверяли у него документы. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Тест подтвердил: водитель пьян.

Виновного наказали: возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно санкциям статьи, шофера лишат права управления на срок от полутора до двух лет. Предусмотрен штраф — 30 тыс руб.

Со слов водителя, он отвез людей на горнолыжный курорт, после чего «заправился» спиртным.

Кстати, согласно информации регионального МЧС, только за первые шесть дней 2020 года в регионе случилось 54 ДТП. В авариях погибло девять человек, 72 пострадало. По отношению к первым шести дням января 2019 года число аварий стало больше в три раза, пострадавших — в два. Погибших в первые дни прошлого года не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
В Челябинск на старый Новый год вернутся метели
Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области
«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места
Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок
Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области
Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход
Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году
В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени
В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи
В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения
Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург
Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы
Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей
Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
Найден школьник, пропавший в Магнитогорске