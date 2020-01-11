Детскую поликлинику в Челябинске, пригласившую солдат на вечер знакомств, атаковали женихи

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:00:55+03:00

Теперь в детскую поликлинику приходят не только молодые отцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Челябинское училище штурманов проигнорировало предложение главврача детской поликлиники №8 познакомить курсантов с незамужними медсестрами. Пару месяцев назад фотография официального приглашения на «Ярмарку женихов», которая «утекла» в соцсети, развеселила горожан.

— Официального ответа не поступило. Но я рад, что у них все благополучно с семейными климатом и нет таких сложностей у штурманов, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск инициатор встречи, главврач поликлиники Антон Рыжий.

Но девушкам в белых халатах одиночество не грозит. Оказалось, что подобные приглашения были отправлены и на предприятия города, руководители которых оказались более активными.

— Эта история не закончилась, она имеет очень бурное продолжение. У нас есть подтверждение от трех крупных компаний. У нас запланирована интеллектуальная игра, уже собраны команды. Хотели провести перед Новым годом, но все бары и рестораны выставляли большой ценник. так как продавали корпоративы, — рассказал Антон Рыжий.

Познакомиться с работницами поликлиники рвутся и те, кто узнал о «Ярмарке женихов» из СМИ.

— Перед Новым годом каждую неделю звонили или приходили потенциальные женихи, хотя после той новости прошло много времени, — добавил сваха-главврач.

Отметим, что детская поликлиника №8 регулярно удивляет челябинцев нестандартным подходом. Так, осенью прошлого года педиатрам выдали электросамокаты — технику приобрели на внебюджетные деньги, заработанные с платных услуг. В прошлом году в филиале на улице Молдавской появился запорожец-кабриолет, в котором малыши могут нажимать на все педали и кнопки, а недавно начали строить паровоз. Мы узнали, что будет внутри локомотива.

В Челябинске неженатых курсантов пригласили составить компанию незамужним дамам-врачам 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU