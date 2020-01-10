Из-за корректировки маршрутов для челябинцев изменится время полета по некоторым направлениям

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:32:06+03:00

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Некоторые региональные СМИ не на шутку насторожили южноуральцев заголовками о том, что «Уральские авиалинии» срочно разрабатывают альтернативные маршруты для рейсов из Челябинска, которые проходят над территорией Ирана.

Как уточняет городской телеграм-канал «Челябушка», землякам не стоит беспокоиться.

— Маршруты разрабатывают не только для рейсов из Челябинска, информация касается и московских стыковок, и Екатеринбурга, для которого «Уральцы» — базовый перевозчик, — вносят ясность авторы «Челябушки». — К тому же, не так много наших бортов пересекают воздушное пространство Ирана. Судя по расписанию — рейс в Дубай (и обратно) раз в неделю. Аэропорт имени Курчатова в принципе небогат международными направлениями.

Известно, что по рекомендации Росавиации специалисты сдвинут маршруты на запад и восток от Ирана. Время в пути до Дубая для челябинцев увеличится до 6,5 часов.

При этом еще сегодня рейс из Арабских Эмиратов работает по старому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU