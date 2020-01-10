В Магнитогорске отправили в колонию неплательщика алиментов
Три месяца в колонии-поселении придется провести 39-летнему магнитогорцу. Суд признал его виновным в нарушении закона: два года он не платил алиментов на своего 12-летнего ребенка. Теперь он погасит накопившуюся сумму — около 148 тыс. руб.
Приговор суда — не первая взыскательная мера к виновному. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, его уже штрафовали за неуплату алиментов, был он и на исправительных работах.
Но воспитательные меры должного эффекта не дали: горе-отец нигде не работал, участия в воспитании ребенка, в том числе, рублем, не принимал.
На заседании суда в Магнитогорске алиментщик раскаялся, заявил, что он воспитывает ребенка сожительницы.
Доводам обвиняемого суд не внял. Учитывая уже имеющуюся судимость, магнитогорец приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении.
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ИСТОЧНИК KP.RU