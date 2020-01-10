В Челябинской области дом признают аварийным после публикации в «Комсомолке»

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:42:46+03:00

Ледяной дом в Долгодеревенском: так жить нельзя! Фото предоставлено читателями.

Жители аварийной многоэтажки в Долгодеревенском полны надеждой на новую жизнь

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В январские каникулы в многоэтажке села Долгодеревенское случилась очередная коммунальная авария: прорвало ветхие трубы. Течь была такой сильной, что стена дома промокла снаружи. Однако, местные власти не спешат признать дом аварийным.

«Комсомолка» написала о бедствиях жителей многоэтажки. Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил проверить сведения, изложенные в материале.

Данные подтвердились. Установлено, что дом № 149 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское Сосновского района, находится в неудовлетворительном состоянии. Историей дома уже занималась прокуратура Сосновского района, однако чиновники не вняли требованиям признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Властей обязали принять меры для безопасности жителей бывшего общежития.

Сейчас запущена процедура решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Проверка действий районных властей продолжится.

Фасад покрасили снаружи, но дом разваливается. Фото предоствавленго читателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU