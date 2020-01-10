В Челябинской области лжеминера отправили в колонию строгого режима
В июле минувшего года нетрезвый житель поселка Зауральский решил развлечься. Позвонил с мобильника на телефон Единой диспетчерской службы 112 и заявил, что в поселке заминировано здание Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Пьяная выходка обернулась эвакуацией детей и персонала, по тревоге были подняты специализированные службы.
Личности лжеминера полицейские установили быстро. Однако, как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, суд не учел отягчающим обстоятельством нетрезвое состояние виновного. Потому по апелляционному представлению прокурора вышестоящий суд изменил приговор и усилил наказание осужденному до трех лет и двух месяцев лишения свободы.
Отбывать срок виновному предстоит в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU