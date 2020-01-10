Нам не страшен оливье: после Нового года красавицы-спортсменки с Урала показали стройные фигуры

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:36:14+03:00

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Эти фотографии впору показывать любителям излишеств. Тем более, если речь идет об «объедаловке» в новогодние каникулы. Игроки и тренеры легендарного южноуральского клуба «Уралочка» уверяют, — вам не будут грозить лишние килограммы и ненавистный жирок, если постоянно плавать в бассейне и аккуратно «сушиться» в спортзале и сауне.

— Вода — это «тренажер», где одновременно работают все группы мышц. От стопы до шеи. Подсчитано, что за 30 минут плавания сжигается минимум 350-400 калорий. Наверное, поэтому все ватерполистки «Уралочки», как на подбор статные. Красавицы, комсомолки, спортсменки. Хоть на пляже, хоть в вечернем платье, — делится своим мнением основатель и старший тренер златоустовского клуба Михаил Накоряков.

В подтверждение этих слов капитан «Уралочки» призер Олимпийских игр и чемпионата мира Эльвина Каримова рассказали, что в новогодние праздники девчата налегали больше на овощи, на нежирное мясо и рыбу. А еще тренировались в бассейне и «тренажерке». Еще больше фото смотрите в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU