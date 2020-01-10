2020-01-10T13:06:58+03:00
Происшествия

В Магнитогорске подпольный пластический хирург изуродовал лицо пациентке

Уголовное дело направлено в суд
Инна КУМЕЙКО
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Операция по круговой подтяжке лица обернулась для жительницы Магнитогорска обезображенными чертами.Операция по круговой подтяжке лица обернулась для жительницы Магнитогорска обезображенными чертами.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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47-летняя жительница города металлургов объявила, что вернет всем желающим молодость и красоту. На рекламу откликнулась женщина. Ей в сентябре минувшего года, за гонорар в 15 тысяч рублей, и провела «хирургиня» операцию по подтяжке лица.

Поразительно, но, ложась под нож, потерпевшую не смутило то, что серьезная операция проводилась не в больничных стенах. У так называемого пластического хирурга не было ни свидетельства индивидуального предпринимателя, ни лицензии на право проведения хирургических вмешательств.

Пациентка поверила на слово.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, итогом операции по подтяжке лица стало обезображивание черт лица. На коже остались грубые рубцы, которые можно удалить только при помощи хирургической операции.

Летом 2018 года корреспондент КП-Челябинск провел расследование истории с липосакцией на дому, проведенной без анестезии. Уже тогда псевдохирург попала в поле зрения силовых органов.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. «Пластическому хирургу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс руб, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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