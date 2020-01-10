В Челябинске от владельцев заводов потребовали снизить выбросы

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:21:46+03:00

Два дня назад из-за белой пахучей пелены в воздухе егаполис напоминал город из фильма ужасов. Фото: группа "Наш Челябинск" vk.com

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На совещании в областном министерстве экологии в адрес промышленников прозвучало жесткое требование снизить объемы выбросов во время неблагоприятных метеоусловий I класса опасности, объявленного в Челябинске, Карабаше, Златоусте, Магнитогорске до вечера 10 января.

Челябинцы обрывают телефоны диспетчерских служб, жалуясь на смог и запах гари. Только за последние дни поступило около 200 сообщений. 8 января из-за смога и тумана в аэропорту Челябинска не приземлился самолет из Москвы: борт приняли в Кольцово.

Не обошлось без скандалов. В выходные на полигон в Полетаево завезли грузовик с тлеющими отходами. Пожар, к счастью, удалось ликвидировать.

Во время НМУ предприятия Челябинска обязаны снизить объемы выбросов на 15-20%. И речь не только о заводах. Агрофирме «Равис-Птицефабрика Сосновская» прекратила временно опалку туш, сократила объем топлива на котельной.

Министр экологии Сергей Лихачев напомнил, что во время безветрия чад промпредприятий может вытеснить в городе воздух. Заводы, допустившие превышение норм выбросов, ждут дополнительные проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU