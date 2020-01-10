2020-01-10T13:40:53+03:00
Общество

В Челябинске собирают заявки от горожан на ремонт дворов в 2021 году

«Комсомолка» узнала, куда обращаться по поводу новых тротуаров и качелей [Адреса]
Инна КУМЕЙКО
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Торопитесь войти в программу ремонтов дворов на 2021 год! Фото: cheladmin.ruТоропитесь войти в программу ремонтов дворов на 2021 год! Фото: cheladmin.ru
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В мэрии объявили старт приема заявок на капитальные ремонты многоквартирных домов. Деньги на работы в город придут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», на ее основе сформирована муниципальная программа.

Как объяснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска, программа ремонта дворов на нынешний год сверстана. В стадии формирования список адресов на 2021 год.

Напомним, в 2019 году в Челябинске отремонтировали 125 дворовых территорий. В 2020 году отремонтируют 93 двора. Цена вопроса — 251,6 млн руб.

— Сумма равна той, что была выделена Челябинску в 2019 году. Но сейчас решено подходить к ремонтам комплексно: восстанавливать, в первую очередь, большие дворы, рассчитанные на несколько домов. Потому и адресов в списке меньше, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-служба администрации города.

Рассмотрение предложений и прием заявок на 2021 год ведут общественные советы внутригородских районов Челябинска. Подать заявку можно до 15 марта 2020 года по следующим адресам:

Калининский район — ул. Кирова, 10;

Курчатовский район — Комсомольский проспект, 41;

Ленинский район — ул. Гагарина, 22;

Металлургический район — ул. Богдана Хмельницкого, 6;

Советский район — ул. Орджоникидзе, 27а;

Тракторозаводский район — ул. Горького, 10;

Центральный район — ул. Коммуны, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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