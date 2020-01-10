В Челябинске собирают заявки от горожан на ремонт дворов в 2021 году
В мэрии объявили старт приема заявок на капитальные ремонты многоквартирных домов. Деньги на работы в город придут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», на ее основе сформирована муниципальная программа.
Как объяснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска, программа ремонта дворов на нынешний год сверстана. В стадии формирования список адресов на 2021 год.
Напомним, в 2019 году в Челябинске отремонтировали 125 дворовых территорий. В 2020 году отремонтируют 93 двора. Цена вопроса — 251,6 млн руб.
— Сумма равна той, что была выделена Челябинску в 2019 году. Но сейчас решено подходить к ремонтам комплексно: восстанавливать, в первую очередь, большие дворы, рассчитанные на несколько домов. Потому и адресов в списке меньше, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-служба администрации города.
Рассмотрение предложений и прием заявок на 2021 год ведут общественные советы внутригородских районов Челябинска. Подать заявку можно до 15 марта 2020 года по следующим адресам:
Калининский район — ул. Кирова, 10;
Курчатовский район — Комсомольский проспект, 41;
Ленинский район — ул. Гагарина, 22;
Металлургический район — ул. Богдана Хмельницкого, 6;
Советский район — ул. Орджоникидзе, 27а;
Тракторозаводский район — ул. Горького, 10;
Центральный район — ул. Коммуны, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU