В Челябинске выпускников школ приглашают бесплатно учиться в медицинских колледжах

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:26:40+03:00

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В пятницу, 10 января, губернатор Алексей Текслер побывал в двух новых фельдшерско-акушерских пунктах — в поселке на станции Смолино и в Полетаево-2. Это ближайший пригород Челябинска, но с первичной медицинской помощью здесь было туговато. На старый ФАП в Полетаево-2, как сообщил глава области в аккаунте сети Инстаграм, «больно было смотреть. А в Смолино пункта и вовсе не было, фельдшеру арендовали комнату».

Теперь в обоих поселках построили два здания и оснастили их оборудованием. Есть фельдшера, они ведут прием каждый день.

ФАПы, напомнил губернатор, — это основа первичной помощи на селе. За два года в области появятся 45 новых ФАПов. Плюс, уже в этом году власти закупят 15 передвижных ФАПов и два передвижных диагностических комплекса. Они будут выезжать в совсем небольшие деревеньки.

Главная задача — кадры! Региону нужны врачи и фельдшера.

— В областных медицинских колледжах организовали дополнительно 225 бюджетных мест. Медицинская помощь должна быть доступна каждому в любом месте области, — сообщил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU