Жители Челябинска просят мэра города сделать пешеходные дорожки в Чурилово

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:48:30+03:00

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«Чурилово без тротуаров!» Жители поселка Чурилово в Челябинске не готовы больше мириться с такой ситуацией. С 2013 года они просят городских чиновников сделать пешеходный тротуар по улице Ферганской.

Челябинцы сняли ролик, на котором видно, что пешеходам приходится передвигаться по проезжей части. Есть решение суда, которое не исполняется.

Напомним, в поселке Чурилово временно было открыто движение без пешеходного тротуара с одной стороны. По этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор.

Год назад прокуратура по многочисленным обращениям граждан обратилась в суд, который потребовал от администрации Челябинска устранить нарушение. В январе 2019 года оно вступило в силу.

Но люди устали от обещаний:

— Тогда заместителем главы города по дорожному хозяйству был Владимир Алейников. Он обещал, что к исполнению решения суда администрация Челябинска приступит с наступлением положительных температур. И лето прошло, и сезон дорожных работ завершился, уж новый год наступил, а тротуара в Чурилово как не было, так и нет, — цитирует граждан сайт "Урал-пресс-информ".

Жители Чурилово надеются, что мэр Челябинска Наталья Котова их услышит и поставит точку в этой чуриловской «безнадеге». Иначе, если дело дойдет до судебных приставов, решение суда придется исполнять в принудительном порядке.

Чурилово без тротуаров. Жители Челябинска просят мэра города исправить ситуацию..

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ИСТОЧНИК KP.RU