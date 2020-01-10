Джей Ло из Челябинска встретилась с Эштоном Кутчером на «Давай поженимся»
В пятницу, 10 января, телепрограмма «Давай поженимся» собрала звездный состав героев. В качестве жениха на телешоу пришел двойник американского актера Эштона Кутчера. Потенциальных невест представляли три россиянки, похожие на Анджелину Джоли, Камерон Диас и Дженнифер Лопес.
В роли Джей Ло была 20-летняя Наталья Мирских из Челябинска, о которой не раз писала региональная пресса. А не так давно про ее сходство с актрисой написал британский таблоид. Впрочем ведущая телешоу Лариса Гузеева с этим не согласилась: «Никакого сходства!».
Наша землячка рассказала ведущим, что ее прежний парень был фанатом Джей Ло и заставлял ее поддерживать этот образ: ходить в спортзал и делать яркий макияж. Девушке надоели поддельные чувства, она стремится к искренним отношениям.
Александр (справа) похожа на актера Эштона Кутчера. Фото: "Давай поженимся".
Сначала тележених Александр смотрел на Наталью с большим интересом. Но когда девушка заявила, что в будущем не видит себя экономистом, потому что мечтает стать моделью, двойник Эштона Кутчера устроил девушке исторический тест.
— В каком году началась Отечественная война?
— В 1941-м? Нет? Тогда в 39-м. Или в 1917-м… — Наталья запуталась в своих ответах.
Александр списал их на молодость. И в финале шоу выбрал Камерон Диас.
Джей Ло из Челябинска.Видео: Яна Панфиловская
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