Джей Ло из Челябинска встретилась с Эштоном Кутчером на «Давай поженимся»

10 Янв. 2020 2020-01-12T21:56:43+03:00

И провалила тест по истории от звездного жениха

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В пятницу, 10 января, телепрограмма «Давай поженимся» собрала звездный состав героев. В качестве жениха на телешоу пришел двойник американского актера Эштона Кутчера. Потенциальных невест представляли три россиянки, похожие на Анджелину Джоли, Камерон Диас и Дженнифер Лопес.

В роли Джей Ло была 20-летняя Наталья Мирских из Челябинска, о которой не раз писала региональная пресса. А не так давно про ее сходство с актрисой написал британский таблоид. Впрочем ведущая телешоу Лариса Гузеева с этим не согласилась: «Никакого сходства!».

Наша землячка рассказала ведущим, что ее прежний парень был фанатом Джей Ло и заставлял ее поддерживать этот образ: ходить в спортзал и делать яркий макияж. Девушке надоели поддельные чувства, она стремится к искренним отношениям.

Александр (справа) похожа на актера Эштона Кутчера. Фото: "Давай поженимся".

Сначала тележених Александр смотрел на Наталью с большим интересом. Но когда девушка заявила, что в будущем не видит себя экономистом, потому что мечтает стать моделью, двойник Эштона Кутчера устроил девушке исторический тест.

— В каком году началась Отечественная война?

— В 1941-м? Нет? Тогда в 39-м. Или в 1917-м… — Наталья запуталась в своих ответах.

Александр списал их на молодость. И в финале шоу выбрал Камерон Диас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716797" frameborder="0"></iframe> Джей Ло из Челябинска.Видео: Яна Панфиловская

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