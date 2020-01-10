2020-01-12T21:56:43+03:00
Общество

Джей Ло из Челябинска встретилась с Эштоном Кутчером на «Давай поженимся»

И провалила тест по истории от звездного жениха
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья считает себя двойником Дженнифер Лопес. Фото: "Давай поженимся".Наталья считает себя двойником Дженнифер Лопес. Фото: "Давай поженимся".
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 января, телепрограмма «Давай поженимся» собрала звездный состав героев. В качестве жениха на телешоу пришел двойник американского актера Эштона Кутчера. Потенциальных невест представляли три россиянки, похожие на Анджелину Джоли, Камерон Диас и Дженнифер Лопес.

В роли Джей Ло была 20-летняя Наталья Мирских из Челябинска, о которой не раз писала региональная пресса. А не так давно про ее сходство с актрисой написал британский таблоид. Впрочем ведущая телешоу Лариса Гузеева с этим не согласилась: «Никакого сходства!».

Наша землячка рассказала ведущим, что ее прежний парень был фанатом Джей Ло и заставлял ее поддерживать этот образ: ходить в спортзал и делать яркий макияж. Девушке надоели поддельные чувства, она стремится к искренним отношениям.

Александр (справа) похожа на актера Эштона Кутчера. Фото: "Давай поженимся".

Александр (справа) похожа на актера Эштона Кутчера. Фото: "Давай поженимся".

Сначала тележених Александр смотрел на Наталью с большим интересом. Но когда девушка заявила, что в будущем не видит себя экономистом, потому что мечтает стать моделью, двойник Эштона Кутчера устроил девушке исторический тест.

— В каком году началась Отечественная война?

— В 1941-м? Нет? Тогда в 39-м. Или в 1917-м… — Наталья запуталась в своих ответах.

Александр списал их на молодость. И в финале шоу выбрал Камерон Диас.

Джей Ло из Челябинска.Видео: Яна Панфиловская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять девушек из Челябинска, похожих на звезд Голливуда

Эти красавицы запросто могли бы стать двойниками знаменитостей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
В Челябинск на старый Новый год вернутся метели
Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области
«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места
Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок
Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области
Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход
Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году
В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени
В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи
В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения
Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург
Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы
Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей
Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
Найден школьник, пропавший в Магнитогорске