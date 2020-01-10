В Челябинске суд не снизил штраф экс-министру Виталию Тесленко

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:17:36+03:00

Тесленко на свободе. Но от штрафа в 70 миллионов рублей он не освобожден. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

В сентябре 2014 года министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко был осужден за взятки на семь лет лишения свободы со штрафом в 70 млн рублей. Через три года его условно-досрочно освободили. Находясь в местах лишения свободы, он погасил 10 млн. рублей.

После выхода Тесленко на свободу его адвокат стал ходатайствовать об освобождении подзащитного от неоплаченной суммы финансового наказания — около 60 млн. рублей. И суд Ленинского района Челябинска частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив размер будущего погашения до 10 млн. рублей.

Однако 10 января Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление суда первой инстанции. Тесленко по-прежнему должен выплатить в казну государства около 60 млн. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU