В Челябинске суд не снизил штраф экс-министру Виталию Тесленко
В сентябре 2014 года министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко был осужден за взятки на семь лет лишения свободы со штрафом в 70 млн рублей. Через три года его условно-досрочно освободили. Находясь в местах лишения свободы, он погасил 10 млн. рублей.
После выхода Тесленко на свободу его адвокат стал ходатайствовать об освобождении подзащитного от неоплаченной суммы финансового наказания — около 60 млн. рублей. И суд Ленинского района Челябинска частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив размер будущего погашения до 10 млн. рублей.
Однако 10 января Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление суда первой инстанции. Тесленко по-прежнему должен выплатить в казну государства около 60 млн. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU