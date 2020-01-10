Экс-силовика из Челябинской области обвинили в педофилии

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:10:37+03:00

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В Челябинской области майора юстиции Андрей Абертасов пойдет под суд по обвинению в интиме с мальчиками-подростками. Ранее он возглавлял следствие в полиции Миасса. Информацию об передаче дела подтвердили Миасском городском суде.

Известно, что дело передали в суде по занавес прошлого года — 31 декабря. Подсудимому вменяют совершение шести эпизодов по мужеложству с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и эпизод по развратным действиям, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних.

Задержали Абертасова еще летом 2019 года: в его телефоне нашли развратную переписку с несовершеннолетним. Согласно материалам дела, силовик пользовался закрытыми группами в соцсетях, где находил мальчиков для последующей встречи.

Заседание по делу пока не назначено, но в случае доказательства вины мужчины ему может грозить до 12 лет тюрьмы, а также запрет на работу в правоохранительных органах до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU