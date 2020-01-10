Над Театральной площадью Челябинска надругались вандалы
На Театральной площади в Челябинске неизвестные сломали гранитную плитку и изуродовали скамейки. Фотографиями испорченного ремонта поделился глава отдела информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.
— В ноябре завершили реконструкцию. Там появились новые скамейки, новые облицовочные плиты. А теперь прошли праздники и на скамейках, по челябинской традиции, очевидно, сидели ногами, причем в коньках. А вот что делали с гранитной плитой? — сообщил Сафонов.
Глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что все акты вандализма должны в скором времени устранить.
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