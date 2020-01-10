Над Театральной площадью Челябинска надругались вандалы

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:27:47+03:00

Ремонт сквера закончили лишь пару месяцев назад

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На Театральной площади в Челябинске неизвестные сломали гранитную плитку и изуродовали скамейки. Фотографиями испорченного ремонта поделился глава отдела информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.

— В ноябре завершили реконструкцию. Там появились новые скамейки, новые облицовочные плиты. А теперь прошли праздники и на скамейках, по челябинской традиции, очевидно, сидели ногами, причем в коньках. А вот что делали с гранитной плитой? — сообщил Сафонов.

Глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что все акты вандализма должны в скором времени устранить.

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Общественное пространство на Северо-Западе страдает от злодеев. Осенью минувшего года вдоль Университетской набережной в Челябинске разбили сквер. Полупустое пространство ожило. После уроков в сквер прибегают школьники, гуляют мамы с колясками, по вечерам гуляют пенсионеры. Но… (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU