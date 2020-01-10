2020-01-10T17:07:29+03:00
Общество

В Челябинске начали строить новую набережную у конгресс-холла

Пока ведутся работы по укреплению береговой линии
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: Чёрное&Белое ЧелябинскФото: Чёрное&Белое Челябинск
Изменить размер текста:

10 января на участок по улице Кирова в Челябинске, где должна появиться новая набережная, пригнали строительную технику. Сейчас там расчищают площадку и завозят материалы. Строитель десантировались напротив тростильной площадки у конгресс-холла у цирка.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, несмотря на то, что создание набережной от Кировского моста до Сквера искусств было отложено на весну 2020 года, подрядчик начал укрепление береговой линии, поскольку эти работы можно начать в зимнее время.

В компании «Урал-Сервис-Групп», которая была единственным участником аукциона, отметили, что сейчас идет подготовительный этап. Благоустройством будущей набережной займутся ближе к лету. При этом, по словам лидера движения «Челябинский урбанист», есть вероятность, что и недавно отремонтированный участок у Краеведческого музея также будет нуждаться в реставрации уже после весны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
В Челябинск на старый Новый год вернутся метели
Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области
«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места
Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок
Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области
Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход
Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году
В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени
В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи
В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения
Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург
Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы
Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей
Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
Найден школьник, пропавший в Магнитогорске