В Челябинске начали строить новую набережную у конгресс-холла
10 января на участок по улице Кирова в Челябинске, где должна появиться новая набережная, пригнали строительную технику. Сейчас там расчищают площадку и завозят материалы. Строитель десантировались напротив тростильной площадки у конгресс-холла у цирка.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, несмотря на то, что создание набережной от Кировского моста до Сквера искусств было отложено на весну 2020 года, подрядчик начал укрепление береговой линии, поскольку эти работы можно начать в зимнее время.
В компании «Урал-Сервис-Групп», которая была единственным участником аукциона, отметили, что сейчас идет подготовительный этап. Благоустройством будущей набережной займутся ближе к лету. При этом, по словам лидера движения «Челябинский урбанист», есть вероятность, что и недавно отремонтированный участок у Краеведческого музея также будет нуждаться в реставрации уже после весны.
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ИСТОЧНИК KP.RU