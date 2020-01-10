Мэрия Челябинска отказала в проведении шествия против вырубки бора

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:21:58+03:00

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Активистам в Челябинске не согласовали акцию «Марш матерей» в поддержку городского бора, часть которого планируют вырубить под новый корпус детской областной больницы. Мэрия объяснили отказ, тем, что заявка на проведение шествия подали слишком поздно.

Сами организаторы акции подчеркивают, что они не выступают против развития медицины, а исключительно противятся вырубке леса.

— Я хочу, чтобы у всех было ясное представление о том, что наша акция не против нового хирургического центра для ЧОДКБ. Разумеется, не против детей. Не против развития медицины и всего Челябинска. Наша акция «ЗА!», — написал активист Дмитрий Закарлюкин в своих социальных сетях.

Чуть больше года назад уже проводилась схожее шествие. Тогда в «Марше матерей» приняли участие 130 человек. Активисты прошлись по Кировке с плакатами, выступая против экологической ситуации в Челябинске.

Сейчас организаторы акции подали заявку на проведение «Марша горожан» 25 января. Мэрия должна ее рассмотреть до 13 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU