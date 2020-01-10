Загсы Челябинской области назвали самые редкие детские имена
В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области рассказали, какими именами чаще всего родители называли своих детей, а также поделились интересной статистикой о рождаемости.
Среди мальчиков больше всего в регионе появилось на свет Артемов, Михаилов, Александров, Максимов и Матвеев. Девочек же чаще всего называли Викториями, Софиями, Аннами, Мариями и Алисами.
Самыми не популярными именами оказались Остап, Борислав, Эраст, Любава, Прасковья и Варя.
Кроме того, в 2019 году мальчиков родилось больше, чем девочек: 51,23% от общего числа детей. При этом, у почти трети всех семьи ребенок, родившийся в том году, был первенцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU