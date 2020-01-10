В новогодние каникулы жители Челябинска мусорили больше, чем в День города

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:52:40+03:00

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«Центр коммунального сервиса», который занимается вывозом мусора в Челябинске, поделились интересной статистикой. В период с 1 по 8 января было извлечено около 7 тысяч тонн отходов, что на 20 процентов больше, чем в обычные будни.

— В канун праздников люди начинают избавляться от ненужных вещей, выкидывают пустые коробки и бутылки после новогоднего стола, упаковки от вскрытых подарков, а после 7 января начинают выбрасывать елки, — объяснили ситуацию в пресс-службе регоператора.

Причем, как отметили в «Центре коммунального сервиса» больше всего мусора приходится именно на зимние праздники, которые по количеству отходов обгоняют и День Победы, и День города

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ИСТОЧНИК KP.RU