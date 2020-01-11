Челябинка Ольга Фаткулина выиграла золото в командном спринте на чемпионате Европы

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:37:17+03:00

Ольга Фаткулина не может сдержать радость от победы. Фото: инстаграм героя публикации.

Об этом она сообщила в соцсетях

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Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. В составе нашей команды — челябинка Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова. Девочки показали победный результат 1.26,17.

В своем профиле в инстаграм Ольга выложила пока лишь маленькое фото, сделанное с экрана телевизора ее друзьями. В сторис есть ролик, на котором челябинка не может сдержать чувств во время гимна России.

— Петь гимн — не мое, но уж до костей пробирает, — гласит подпись к фото.

Напомним, чемпионат Европы проходит в городе Херенвен (Голландия). Хозяева турнира, голландки Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Ютта Лердам проиграли почти полсекунды нашим спринтершам и пришли на финиш с результатом — 1.26,62. Третьими были конькобежки из Польши.

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ИСТОЧНИК KP.RU