2020-01-11T16:49:57+03:00
Общество

Блогера Илью Варламова пригласили поработать водителем в Челябинск из-за сравнения с Австралией

Пост об Аделаиде вызвал шквал комментариев
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Слева - Аделаида, справа - Челябинск. Похоже? Фото: varlamov.ruСлева - Аделаида, справа - Челябинск. Похоже? Фото: varlamov.ru
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Находясь в Австралии и прогуливаясь по Аделаиде, российский блогер и урбанист Илья Варламов вспомнил о Челябинске. Об этом он написал в своем живом журнале пост «Аделаида — это больше Челябинск или Ростов-на-Дону

— Вот гуляю я по Аделаиде и думаю, какой же российский город она мне напоминает. Челябинск или Ростов-на-Дону? Наверное, все-таки Челябинск, — язвительно добавил Илья.

Но суровым челябинским парням такое сравнение не понравилось.

— Челябинск красивый и уютный город. Я очень рад жить в нем, — написал Вовашка 174.

— Варламов просто издевается над нами. Или шутит. Или много пивасика выпил или кофе по-аделаидски, — написал Гость.

А другие и вовсе рекомендовали Илье сменить профессию.

— Требуются водители на хлебокомбинат. Там от тебя хоть польза будет, — написал возмущенный челябинец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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