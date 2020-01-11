Блогера Илью Варламова пригласили поработать водителем в Челябинск из-за сравнения с Австралией
Находясь в Австралии и прогуливаясь по Аделаиде, российский блогер и урбанист Илья Варламов вспомнил о Челябинске. Об этом он написал в своем живом журнале пост «Аделаида — это больше Челябинск или Ростов-на-Дону?»
— Вот гуляю я по Аделаиде и думаю, какой же российский город она мне напоминает. Челябинск или Ростов-на-Дону? Наверное, все-таки Челябинск, — язвительно добавил Илья.
Но суровым челябинским парням такое сравнение не понравилось.
— Челябинск красивый и уютный город. Я очень рад жить в нем, — написал Вовашка 174.
— Варламов просто издевается над нами. Или шутит. Или много пивасика выпил или кофе по-аделаидски, — написал Гость.
А другие и вовсе рекомендовали Илье сменить профессию.
— Требуются водители на хлебокомбинат. Там от тебя хоть польза будет, — написал возмущенный челябинец.
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ИСТОЧНИК KP.RU