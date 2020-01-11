Нескорая помощь: челябинка пожаловалась на скорую, которая проехала мимо больного
Марина Киселева, жительница Челябинска стала очевидцем спасения мужчины с приступом. В субботу, 11 января челябинка была дома со своей семьей. В начале двеннадцатого ее муж разговаривал по телефону. Вдруг он оборвал разговор и закричал:
— Скорее «скорую» надо вызывать, мужчина упал на улице и трясется!
Женщина взглянула в окно: и правда — лежит мужчина, трясется, к нему уже подбежал народ. Ее супруг дозвонился в службу 112, вызвал бригаду скорой помощи и зафиксировал время звонка. Это было в 11:50.
Как рассказала челябинка корреспонденту КП-Челябинск, спустя 12 минут после принятия вызова, мимо проезжала скорая.
— Она была без мигалок, просто проехала мимо, скорее всего, другая бригада, уехала - не остановилась... — говорит Марина.
Женщина наблюдала из окна, как в это время подоспевшие на помощь люди уже давали мужчине понюхать нашатырь, приводили его в чувства, понимая, что скорая будет не скоро. Его подняли и увезли в больницу, самостоятельно, на своем автотранспонте.
Что было дальше. В 12:15 в квартире раздался звонок. Разъяренный голос диспетчера сообщил, что никого найти не смогли, и зачем тогда вызывали скорую. Супруг объяснил, что вот только что люди сами увезли мужчину. Женщина сетует:
— В ответ мы услышали много «интересного» в свой адрес, но сейчас не про это. Что может случиться с человеком за 25 минут, если у него сердечный приступ, эпилепсия, инсульт и прочее? Не переживайте, нескорая скорая «поможет»...
Женщина добавляет, что все это произошло на улице Доватора, 42, как раз практически напротив Дорожной клинической больницы.
КОММЕНТАРИЙ
Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н закрепляет нормативы оказания скорой медпомощи.
Прием вызова. 4 минуты.
Диспетчерская служба скорой помощи обязана работать в круглосуточном режиме и незамедлительно передавать вызов свободной бригаде.
Выезд к пациенту. Не более 20 минут.
Норматив прибытия скорой помощи по вызову от места базирования бригады до местонахождения пациента в городах с численностью свыше 100 000 человек — не более 20 минут. Для других населенных пунктов срок приезда неотложки указывается в территориальных программах госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
Оказание помощи и транспортировка. В этих случаях точные нормативы не установлены.
Медицинские процедуры, оформление документов и транспортировка больного до автомобиля (если это необходимо) в среднем занимают 30-40 минут.
Госпитализация. 10 минут
За это время врач скорой помощи обязан составить сопроводительный лист, указав в нем Ф.И.О. доставленного, диагноз и время поступления в больницу. Затем больного транспортируют в отделение больницы.
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