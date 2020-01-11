В Магнитогорске двое суток ищут пропавшего подростка
В Магнитогорске пропал 15-летний подросток. Вечером 9 января в 17:30 Савелий Лобода ушел из дома №216 на проспекте Карла Маркса. Родители его ищут, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».
Сообщаются примеры пропавшего: рост 180 сантиметров, русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку (парка) с белой надписью на спине, коричневые кроссовки, черные джинсы, серую толстовку.
Если вы видели похожего молодого человека или знаете, где может находиться Савелий, сообщите по телефонам: 8-(967)-869-87-33 — Александр, 8-(908)-053-31-26 — Мария.
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ИСТОЧНИК KP.RU