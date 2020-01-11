В Челябинске директора центра областного минздрава обвинили в получении взятки

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:01:04+03:00

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В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ России выявили коррупционное преступление. Руководитель центра «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», подведомственный минздраву области, брал взятки прямо в своем кабинете.

Там была установлена видеокамера. На видео зафиксировано, как сотрудник пришел с кошельком, сел за стол, достал из него деньги и пересчитал. Перед тем, как передать пачку, он демонстративно осмотрелся по сторонам.

Следователи сообщили, взятка в размере 165 тысяч рублей предназначалась за общее покровительство, т.е. включение в списки на получение премии.

— Директору центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сообщил Владимир Шишков, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Челябинской области.

Как уточнили в СК, кадры были сняты в апреле прошлого года, но дело возбудили только в декабре. Обвиняемому, который признал свою вину, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="556" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754073" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области директору бюджетного учреждения предъявлено обвинение в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU