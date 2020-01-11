В Челябинске жители пожаловались на автомобильные пробки из-за шоу

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:18:24+03:00

Пробка на улице Артиллерийской заставила поволноваться автомобилистов в Челябинске. Фото: Ирина Фадюшина

Изменить размер текста: A A

В выходные жители Челябинска обычно делают покупки в торговых комплексах. В субботу, 11 января, челябинка пожаловалась, что не смогла долго припарковаться на улице Артиллерийской.

В редакцию КП-Челябинск она прислала фото.

— Поехали в спортивный магазин, простояли в пробке. В итоге кое-как припарковались через дорогу, — сообщила девушка корреспонденту КП-Челябинск.

Возле «Горок» (торгового комплекса) организаторы огородили половину парковки для какого-то танцевального шоу. В результате улица Артиллерийская встала в пробку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU