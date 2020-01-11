В Челябинске жители пожаловались на автомобильные пробки из-за шоу
В выходные жители Челябинска обычно делают покупки в торговых комплексах. В субботу, 11 января, челябинка пожаловалась, что не смогла долго припарковаться на улице Артиллерийской.
В редакцию КП-Челябинск она прислала фото.
— Поехали в спортивный магазин, простояли в пробке. В итоге кое-как припарковались через дорогу, — сообщила девушка корреспонденту КП-Челябинск.
Возле «Горок» (торгового комплекса) организаторы огородили половину парковки для какого-то танцевального шоу. В результате улица Артиллерийская встала в пробку.
Фото: Ирина Фадюшина
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ИСТОЧНИК KP.RU