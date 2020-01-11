2020-01-11T15:19:26+03:00
Общество

Жители трех домов в Челябинске оказались в водной ловушке

Из-за коммунальной аварии затопило двор
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: паблик Типичный Челябинск. vk.comФото: паблик Типичный Челябинск. vk.com
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В Челябинске жителей сразу трех домов в Металлургическом районе затопило. Огромные лужи заняли все пространство двора. В паблике «Типичный Челябинск» в социальных сетях люди пожаловались на бездействие коммунальных служб.

Накануне авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ около дома №45. Утром в пятницу, 10 января, из-за образовавшейся огромной лужи машины не смогли проехать. А это единственный выезд для трех многоэтажек.

В МУП «ПОВВ», отвечающим за устранение последствий, сообщили:

- Работы по устранению аварии идут. Закрыта задвижка. Воду отключили в домах №45, 47 и 49 по улице 50 лет ВЛКСМ и в домах по улице Кавказской.

Кто будет устранять наледь во дворе, если ударят морозы, не уточняется. Пока в Челябинске держится теплая погода.

КП-Челябинск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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