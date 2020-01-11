Жители трех домов в Челябинске оказались в водной ловушке
В Челябинске жителей сразу трех домов в Металлургическом районе затопило. Огромные лужи заняли все пространство двора. В паблике «Типичный Челябинск» в социальных сетях люди пожаловались на бездействие коммунальных служб.
Накануне авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ около дома №45. Утром в пятницу, 10 января, из-за образовавшейся огромной лужи машины не смогли проехать. А это единственный выезд для трех многоэтажек.
В МУП «ПОВВ», отвечающим за устранение последствий, сообщили:
- Работы по устранению аварии идут. Закрыта задвижка. Воду отключили в домах №45, 47 и 49 по улице 50 лет ВЛКСМ и в домах по улице Кавказской.
Кто будет устранять наледь во дворе, если ударят морозы, не уточняется. Пока в Челябинске держится теплая погода.
КП-Челябинск следит за развитием событий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU