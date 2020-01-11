2020-01-11T15:00:02+03:00
Общество

Уполномоченный в Дагестане прокомментировал инцидент с магнитогорцем, попавшем в рабство

Что ответил правозащитник
Антонина СНЕГУРЕНКО
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К 69 годам Виктор Богданов почти ослеп. Фото: t.me/alternativa_channelК 69 годам Виктор Богданов почти ослеп. Фото: t.me/alternativa_channel
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Уполномоченный в Дагестане подключился к проверке информации о жителе Магнитогорска Викторе Богданове, который оказался в рабстве в Дагестане.

Омбудсман Джамал Алиев ответил за запрос корреспондента КП-Челябинск. По информации, которой располагает уполномоченный, сам Виктор Богданов или другие люди в его интересах об оказании содействия в защите его прав, свобод и законных интересов к нему не обращались.

За разъяснением ситуации Уполномоченный обратился в следственный комитет в Республике Дагестан. Там подтвердили, что по данному случаю проводится процессуальная проверка Левашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД. Выясняются все обстоятельства, указанные в публикациях средств массовой информации о нарушении прав Виктора Богданова.

Джамал Алиев взял на контроль случай с магнитогорцем, попавшем в рабство. Скан ответа.

Джамал Алиев взял на контроль случай с магнитогорцем, попавшем в рабство. Скан ответа.

— По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Данный инцидент находится на контроле, — сообщил Алиев.

Напомним, Виктор Богданов из Магнитогорска уехал на заработки в 1996 году и попал в рабство. Он работал на кирпичных заводах и пас овец в горах Северного Кавказа, переходя от хозяина к хозяину. Историю южноуральца рассказали в организации «Альтернатива», которая помогает освободиться от рабства. Волонтеры помогают ему восстановить документы и найти родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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