Челябинский пенсионер отправился в Латинскую Америку

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:36:52+03:00

Сколько он потратил на путешествие и кто его сопровождает в поездках

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Бывший пожарный Иван Миленин служил в МЧС. Имеет пенсию 17 тысяч рублей. И ее ему вполне хватает на осуществление мечты — увидеть Латинскую Америку.

Уже год челябинец путешествует по странам южно-американского континента. Вот он фотографируется на фоне серного озера в кратере вулкана Иламатепек в Сальвадоре. А тут экс-пожарный с Чебурашкой на вулкане Истаксиуатль в Мексике.

Однажды, накопив денег, он купил билет в один конец в Мексику. Долго собираться не пришлось. В рюкзак весом 20 кг поместил все самое необходимое. Но путешествует он не один: с ним старый друг детства — Чебурашка.

За год челябинский путешественник побывал в Гватемале и Сальвадоре, а сейчас снова вернулся в Мексику.

— Мне вполне хватает небольшой пенсии пожарного, — признается челябинец.

Также Иван Миленин запустил собственный ютуб-канал, на котором рассказывает о своих поездках. По совету друзей, он делится со своими подписчиками секретами экономичных туров.

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ИСТОЧНИК KP.RU