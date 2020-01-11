В Магнитогорске родители возмутились повышением платы за детсад

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:35:07+03:00

Увеличение платы за детский сад с Нового года вызвало бурю негодования родителей в Магнитогорске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Магнитогорске Челябинской области в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте пост родителя об увеличении стоимости услуг детского сада в 2020 году собрал полтысячи комментариев.

Один из родителей рассказал, что привел ребенка в садик после новогодних каникул. А воспитательница протянула подписать уведомление об увеличении стоимости услуг:

— Вот так! Теперь за садик будем платить на 300-400 рублей больше! Было106 стало 126 в день! Наше сказочное правительство думает о нас! — написал папа ребенка.

Фото подписного листа разместили родители в группе ВКонтакте. Фото: паблик Черное&Белое Магнитогорск

В подписном листе был указан документ, на который ссылалось руководство детсада. Это постановление администрации г.Магнитогорска № 16239-П от 24.12.2019 года, которым отменялось постановление 2013 года.

Ответ пользователя Евгении Тихоновой вызвал бурю эмоций у читателей паблика.

— А вы детей государству родили? Почему их кто-то кормить должен.

Этот пост собрал 95 комментариев.

126 лайков получил ответ пользователя Оксаны Васильевой:

— Ну не ходите в детский сад, кормите 3 раза в день, воспитывайте, развивайте, устраивайте праздники дома! И все это за 126 руб.

Фото договора разместили родители в группе ВКонтакте. Фото: паблик Черное&Белое Магнитогорск

Комментарий читательницы Татьяны Соболевой собрал 91 ответный «лайк»:

— Я как вспомню лихие девяностые, и на руках первый ребенок, так смотрю на нынешних мамочек и полный достаток, хочется многим настучать по голове. Просто зажирели и офигели, все мало и все плохо... В магазинах все есть, всего много, пособия, детские, материнский капитал, процентная оплата от государства за детсад, декретные, и все это выплачивается своевременно. Наличие кружков, работающие секции, лагеря, лесные школы, пусть платные, но они есть, они работают, есть огромный выбор. Все не так, все мало. Жесть просто, а не поколение.

А что думают читатели КП-Челябинск?

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