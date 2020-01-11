Найден школьник, пропавший в Магнитогорске

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:03:35+03:00

Об этом сообщили поисковики

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В Магнитогорске завершились поиски 15-летнего Савелия Лободы.

В субботу, 11 января, волонтеры «Легион-СПАС» разместили пост в соцсетях, что школьник найден живым.

— Дома с мамой, жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Добавим, что юношу искали двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU