Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:22:57+03:00

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В региональной избирательной комиссии изменение состава. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился со своим представителем.

К обязанностям члена комиссии с понедельника приступит Вячеслав Волчков. До назначения в орган он работал консультантом организационного управления избиркома.

В конце декабря пост члена избиркома с правом решающего голоса покинула Наталья Климович. Это было ее личное желание.

СПРАВКА

31-летний Вячеслав Волчков родился в Томске. В избирательной системе с 2011 года. Занимал несколько должностей в ТИК Центрального района Челябинска, в 2018 году перешел на работу в облизбирком.

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ИСТОЧНИК KP.RU