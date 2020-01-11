Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
В региональной избирательной комиссии изменение состава. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился со своим представителем.
К обязанностям члена комиссии с понедельника приступит Вячеслав Волчков. До назначения в орган он работал консультантом организационного управления избиркома.
В конце декабря пост члена избиркома с правом решающего голоса покинула Наталья Климович. Это было ее личное желание.
СПРАВКА
31-летний Вячеслав Волчков родился в Томске. В избирательной системе с 2011 года. Занимал несколько должностей в ТИК Центрального района Челябинска, в 2018 году перешел на работу в облизбирком.
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ИСТОЧНИК KP.RU