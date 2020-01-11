2020-01-13T06:15:29+03:00
Общество

Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами

Лента собрала рекордную сумму в российском прокате
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Антон Морозенко после премьеры фильма "Холоп" в Челябинске 25 декабря.Антон Морозенко после премьеры фильма "Холоп" в Челябинске 25 декабря.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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По информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, на 10 января, фильм «Холоп» занимает третье место среди российских картин по сборам в РФ. Сценаристом и креативным продюсером ленты выступил челябинец Антон Морозенко вместе с бывшим коллегой по команде КВН Дмитрием Пермяковым.

— Для меня такие сборы — это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее. Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины, — говорит Клим Шипенко, режиссер фильма.

Комедия стала третьей российской картиной, сборы которой в России и СНГ превысили 2 млрд рублей. С 26 декабря фильм посмотрело более 7 миллионов человек.

О чем лента, КП-Челябинск рассказал Антон Морозенко:

— «Мажор» Гриша — сын богатого бизнесмена. Отец, мягко говоря, не доволен его поведением, чем доводит его до белого каления. С помощью психолога он придумывает, как перевоспитать взрослого детину. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. В итоге все идет не по плану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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