Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
По информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, на 10 января, фильм «Холоп» занимает третье место среди российских картин по сборам в РФ. Сценаристом и креативным продюсером ленты выступил челябинец Антон Морозенко вместе с бывшим коллегой по команде КВН Дмитрием Пермяковым.
— Для меня такие сборы — это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее. Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины, — говорит Клим Шипенко, режиссер фильма.
Комедия стала третьей российской картиной, сборы которой в России и СНГ превысили 2 млрд рублей. С 26 декабря фильм посмотрело более 7 миллионов человек.
О чем лента, КП-Челябинск рассказал Антон Морозенко:
— «Мажор» Гриша — сын богатого бизнесмена. Отец, мягко говоря, не доволен его поведением, чем доводит его до белого каления. С помощью психолога он придумывает, как перевоспитать взрослого детину. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. В итоге все идет не по плану.
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