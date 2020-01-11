В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Сразу несколько воспитанников детского сада №444 в Челябинске заболели. Дети жаловались на боль в животе.
По словам родителей, у всех рвота и слабость. Похожие симптомы также обнаружили у детей из других групп.
- У меня два ребенка ходят в детсад, оба пострадали. У всех рвота, слабость, — говорит мама двух малышей.
В субботу, 11 января, родители забили тревогу и обратились к врачам. После осмотра девяти детей, дежурный врач сообщила, что по симптомам это больше напоминает кишечную инфекцию.
Продезинфицировать помещение детского учреждения планируется только в начале следующей недели. Сами воспитатели начали разбираться, когда десяток детей заболели и обратились к врачам.
Однако взрослые настаивают, что дети могли отравиться котлетами, супом из тушенки или гороховой кашей — эти блюда давали в детсаду в конце недели.
Ранее в детском саду Копейска в Челябинской области отравились 18 детей. Один из них попал в реанимацию. Тогда виновником заболевания была названа шигелла.
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ИСТОЧНИК KP.RU