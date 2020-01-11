Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске неравнодушные граждане воспользовались соцсетями, чтобы предупредить об опасности. Жители дома, что напротив многоэтажки на Краснопольском проспекте, 5а, обратили внимание на горящую новогоднюю иллюминацию. В квартире на 7 этаже постоянно освещается балконное окно.
— Пятый день, и днем и ночью, горит гирлянда, не выключаясь. Мои родители живут напротив, просто обратили внимание, переживают, видимо в квартире никого нет. Волнуемся за соседей, потому что может замкнуть! — на правах анонима написал в паблике «Парковый» житель.
Но не все челябинцы оценили заботу о ближнем:
— Молодец, автор! Сдал квартиру, где пятый день нет хозяев!
— Теперь ее обнесут, — плохо подумали об авторе поста земляки.
Но нашлись и те, кто поддержал:
— Человек хотел сделать добро, оградить от беды, а на него накинулись, необоснованные насмешки! А потом удивляемся, что это у нас все мимо проходят, не могут заступиться, не бдительные какие-то!? Да после такого не захочется вообще ни во что вмешиваться. Если бы Вы были соседями этой квартиры, то так бы не рассуждали, — написала Алла Алиева.
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ИСТОЧНИК KP.RU