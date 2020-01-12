На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Крещенские морозы в Челябинске отменяются. По данным метеослужб, на неделе с 13 по 19 января на Южном Урале будет сравнительно тепло. Дневные температуры ожидаются в районе -4… -7 градусов.
Самым теплым днем сразу несколько агрегаторов погоды считают пятницу, 17 января. В дневные часы воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию. При этом практически каждый день недели ожидается снег.
В связи с такой погодой под угрозой купания в проруби на Крещение. Вероятно, из-за потепления количество легальных иорданей могут сократить, опасаясь хрупкости льда.
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ИСТОЧНИК KP.RU