На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:52:56+03:00

И почти каждый день будет идти снег

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Крещенские морозы в Челябинске отменяются. По данным метеослужб, на неделе с 13 по 19 января на Южном Урале будет сравнительно тепло. Дневные температуры ожидаются в районе -4… -7 градусов.

Самым теплым днем сразу несколько агрегаторов погоды считают пятницу, 17 января. В дневные часы воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию. При этом практически каждый день недели ожидается снег.

В связи с такой погодой под угрозой купания в проруби на Крещение. Вероятно, из-за потепления количество легальных иорданей могут сократить, опасаясь хрупкости льда.

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ИСТОЧНИК KP.RU