Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
Смертельная авария в Чебаркульском районе произошла 8 января. На 12-м километре трассы М-5 в Челябинской области сбили трех мужчин. Они припарковали свой кроссовер Toyota Highlander у обочины, так как случилась мелкая поломка. Водитель и пассажиры осматривали авто, когда в них въехал внедорожник.
С трассы вылетел Land Cruiser. Он сбил всех троих. Раненных увезли в ближайшую больницу. Один из стоявших на обочине мужчин скончался в реанимации спустя сутки.
Сейчас следователи от МВД, которые работают по этому делу, разыскивают очевидцев столкновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU