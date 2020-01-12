Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:03:34+03:00

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Смертельная авария в Чебаркульском районе произошла 8 января. На 12-м километре трассы М-5 в Челябинской области сбили трех мужчин. Они припарковали свой кроссовер Toyota Highlander у обочины, так как случилась мелкая поломка. Водитель и пассажиры осматривали авто, когда в них въехал внедорожник.

С трассы вылетел Land Cruiser. Он сбил всех троих. Раненных увезли в ближайшую больницу. Один из стоявших на обочине мужчин скончался в реанимации спустя сутки.

Сейчас следователи от МВД, которые работают по этому делу, разыскивают очевидцев столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU