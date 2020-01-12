Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:15:58+03:00

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ЧП в поселке Первомайский Коркинского района. Там сгорел один из частных домов. Ущерб оценили в один миллион рублей. С самого начала были подозрения, что пожар вызвало не бытовой замыкание проводки, а поджог.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался бывший товарищ владельцев коттеджа. 38-летний приятель поругался с хозяевами, дождался, пока они уйдут и проник в их дом. Там он подпалил занавеску и кинулся наутек.

— Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Санкция предусматривает наказание на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU