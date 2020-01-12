2020-01-12T09:59:02+03:00
Общество

В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения

Проектировщики не учли особенности челябинской урбанистики в виде вездесущих «прикроватных дужек»
Андрей АБРАМОВ
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Странное ограждение на Алом поле.Странное ограждение на Алом поле.Фото: КП-Челябинск
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В минувшем году на Алом поле в Челябинске провели масштабную реконструкцию. Работы про превращению запущенного парка в более-менее современное общественное пространство не успели закончить до холодов, поэтому ремонт продолжат в 2020 году. Одной из самых масштабных и сомнительных трат стало обновление забора по периметру парка, которое обошлось в 34 млн рублей.

В редакцию КП-Челябинск горожанин прислал интересный кадр. Напротив храма Александра Невского на Алом поле контур забора прерывается ограничительными столбиками. Конструкции из камня ставят, чтобы исключить проезд авто.

— Все логично, но есть важный нюанс: прямо за этими столбиками установлены ненавистные пешеходам ржавые ограждения. Зачем два ряда забор?

КП-Челябинск поискала цену подобных ограждений в интернете. Цена одного столбика в зависимости от покрытия и компании от 5 до 10 тыс. рублей. Отметим, что цена одной секции металлического забора на заднем плане кадра — 4 000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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