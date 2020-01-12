В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В социальных сетях жители Озерска поделились любопытным кадром. На улице Октябрьской в закрытом городе 11 января неизвестный оставил более 10 ящиков и коробок с книгами. Автор кадра предлагает всем увлеченным букинистикой поспешить и урвать халяву.
В комментариях под фото разгорелась дискуссия:
— Поленились до мусорки донести!
— Это хорошо, что у человека рука не поднялась выбросить знания. Значит что-то осталось в нас еще...
— В библиотеку бы сдали!
— Так старые экземпляры не всегда принимают.
О дальнейшей судьбе коробок с книгами рассказал еще один пользователь:
— Пост опубликован в 18.28. в 19.20 книг уже не было, только пустые ящики и несколько огорченных книголюбов, что прочитав объявление в соцсетях, явились за книгами.
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ИСТОЧНИК KP.RU