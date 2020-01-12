В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:10:18+03:00

Вот так уличная библиотека. Фото из группы VK «Говорит Озерск | 74»

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях жители Озерска поделились любопытным кадром. На улице Октябрьской в закрытом городе 11 января неизвестный оставил более 10 ящиков и коробок с книгами. Автор кадра предлагает всем увлеченным букинистикой поспешить и урвать халяву.

В комментариях под фото разгорелась дискуссия:

— Поленились до мусорки донести!

— Это хорошо, что у человека рука не поднялась выбросить знания. Значит что-то осталось в нас еще...

— В библиотеку бы сдали!

— Так старые экземпляры не всегда принимают.

О дальнейшей судьбе коробок с книгами рассказал еще один пользователь:

— Пост опубликован в 18.28. в 19.20 книг уже не было, только пустые ящики и несколько огорченных книголюбов, что прочитав объявление в соцсетях, явились за книгами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU