В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:01:55+03:00

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Общественная жизнь в Челябинске последние годы едва теплится: интересные движения, в том числе протестные, сошли на нет. Однако есть в южноуральской столице совершенно нетипичные для страны общественники — «Челябинская Феминистская Агитгруппа». Они проводят образовательные встречи, устраивают небольшие акции и расклеивают по городу листовки.

В своем сообществе во «ВКонтакте» феминистки рассказали, что 11 января в Челябинске прошел пикет против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Акцию провело «Родительское Всероссийское Сопротивление». Стояли в сквере на Доватора-Воровского.

— Организация известна борьбой с феминистками, ДНК-тестами, рэпом, ЛГБТ. Стояло с требованиями не более пяти человек. Участники пытались донести до окружающих, что за невинные шлепки и за отказ купить шубу скоро в стране будут выкидывать мужей из дома и отбирать детей. Говорили, что продвигают закон только феминистки, иногенты и ЛГБТ-активисты. Нам в руки попала их агитка, фотографии которой прикрепляются, — написали активистки в своем сообществе.

Ранее КП-Челябинск делала интервью с руководительницей челябинских феминисток.

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ИСТОЧНИК KP.RU