2020-01-12T12:00:46+03:00
Общество

Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году

Какой будет погода на Крещение-2020 в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
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Какой будет погода на Крещение-2020 в Челябинске.Какой будет погода на Крещение-2020 в Челябинске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крещенские морозы — народная примета, которая год от года подтверждается погодой. Об этом говорят синоптики челябинского гидрометцентра. Низкие температуры 19 января и в ближайшие недели — действительно частое явление для Челябинской области. Но ждать ли крещенских морозов в 2020 году?

Сайт-информеры прогноза погоды сообщают, что днем 19 января в Челябинске будет -4…-2 градуса по Цельсию. Ночью немногим холоднее: до -7. Не ожидается крещенских морозов и в дни после праздника Крещение. Однако возможны снегопады.

Получается, крещенских морозов в Челябинске в 2020 году не будет. Кстати, из-за этого всем желающим окунуться в проруби нужно быть осторожными и купаться только в оборудованных местах под присмотром службы спасения.

КСТАТИ

Самая холодная погода на Крещение в Челябинске в 2006 году. Доходило до -32 градусов в среднем на протяжении суток. Морозы продлились практически две недели. Самая теплая погода в этот день была в 2004 году — -4 градуса.

До конца зимы предстоят еще морозы: Афанасьевские (31 января), Сретенские (15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже крещенских.

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В ночь на 19 января православные челябинцы окунутся в ледяные купели. Крещение в Челябинске в 2020 году выпадает на выходные. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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