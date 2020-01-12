Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:09:36+03:00

Вот здесь временно будет вход в поликлинику ГКБ №1.

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С понедельника, 13 января, в холле поликлиники ГКБ №1 на Воровского, 16 начинается масштабный ремонт. Будут реконструировать холл. Известно, что в медучреждении будут «Открытую регистратуру». Это новая модель, которая призвана улучшить качество обслуживания пациентов. Из-за ремонта вынуждены перенсти вход. На фото: крыльцо, через которое можно попасть в поликлинику на время ремонта.

— Обновится внешний облик фойе поликлиники, изменится формат работы регистратуры. После проведенного ремонта перегородки между пациентом и регистратором уйдут в прошлое. На первом этаже поликлиники разместится электронное табло с расписанием приема врачей. В холле появится зона комфортного пребывания посетителей, — рассказали в ГКБ №1 о реконструкции.

Ближайшие несколько месяцев вход в поликлинику, а также регистратура и гардероб разместятся в корпусе 4а — со стороны ул. Воровского, за шлагбаумом, слева от фонтана. Кабинет неотложет переносят на третий этаже поликлиники — кабинет №306.

Телефон регистратуры (351) 728-49-99.

ИСТОЧНИК KP.RU