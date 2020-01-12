Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:26:21+03:00

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По данным синоптиков, в понедельник, 13 января, на территории Челябинской области ожидаются метели. Местами порывы ветра будут достигать до 20 м/с. При этом холодов не ожидается, а на неделе вообще возможны плюсовые температуры.

— Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

При сильном ветре пешеходам рекомендуют избегать нахождения рядом с рекламными щитами и ветхими постройками. Из-за метели ухудшится видимость на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU