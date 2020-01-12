С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:54:17+03:00

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Можно просто вынести новогоднее дерево на помойку, а можно подарить ему вторую жизнь. В Челябинске объявлен сбор елок для утилизации. Акцию «Елки — не палки» запустили общественники из организации «Сделаем» при поддержке мэрии и регоператора по обращению с отходами.

— Деревья будут подроблены в щепу и использованы для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп. Елки не попадут на свалки, сам Челябинск станет чище, а акция напомнит жителям о необходимости формирования экологической культуры, — говорит организатор Дмитрий Закарлюкин.

Принимают елки во вторник, 14 января, а также в выходные, 18 и 19 января с 11:00 до 20:00. Перечень пунктов, который обновляется в режиме онлайн, уже нанесен на карту.

Все желающие стать волонтерами акции «Елки — не палки», могут подать заявку на странице организации «Сделаем» во «Вконтакте». Форма для регистрации здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU